  • Халықаралық дзюдо федерациясы Халықаралық дзюдо федерациясы Grand Slam турниріне қатысатын балуандардың алдын ала тізімін жарияладыне қатысатын балуандардың алдын ала тізімін жариялады

Халықаралық дзюдо федерациясы Халықаралық дзюдо федерациясы Grand Slam турниріне қатысатын балуандардың алдын ала тізімін жарияладыне қатысатын балуандардың алдын ала тізімін жариялады

Grand Slam турнирі бұл жолы Душанбеде болады.

Бүгiн 2026, 00:22
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Фото: ҰОК

1-3 мамыр аралығында өтетін байрақты бәсекеде Қазақстан намысын 12 ер балуан қорғайды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

60 келіге дейін: Нұраділ Әлжан, Тоқтар Үміталиев

66 келіге дейін: Нұрсұлтан Зайзағалиев, Ердәулет Бозша

73 келіге дейін: Дастан Шаяхметов, Мәди Жеткерген

81 келіге дейін: Асқар Нарқұлов, Азат Күмісбай

90 келіге дейін: Даниил Крылов, Нұржан Бейсенов

100 келіге дейін: Бейбіт Мадеев, Мавлидов Мухаммедали

Айта кетейік, тізімге өзгеріс енгізілуі мүмкін.

Ең оқылған:

