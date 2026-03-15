Ресей ОСК хатшысы Бударина: Референдум ашық әрі жоғары деңгейде өтіп жатыр
Жалпы атмосфера өте жақсы – кейбір жерлерде музыка ойнап, ән айтылуда.
Астанадағы №282 референдум учаскесіне Ресей Федерациясы Орталық сайлау комиссиясының хатшысы Наталья Бударина халықаралық байқаушы ретінде барып, дауыс беру процесімен танысты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ол учаскедегі ұйымдастыру жұмыстары жоғары деңгейде екенін атап өтті. Байқаушының айтуынша, азаматтардың еркін әрі объективті түрде дауыс беруі үшін барлық жағдай жасалған.
Біз кеше де, бүгін де бірнеше учаскені аралап шықтық. Барлық жерде дауыс беру процесі заң талаптарына сай ұйымдастырылған. Жалпы атмосфера өте жақсы – кейбір жерлерде музыка ойнап, ән айтылып жатыр. Мұның бәрі бүгінгі күннің ерекше әрі маңызды екенін сезіндіреді. Бұл Қазақстан үшін маңызды күн, – деді Наталья Бударина.
Халықаралық байқаушы учаскелердегі атмосфераның да ерекше екенін айтты. Оның сөзінше, кейбір учаскелерде музыка қойылып, мерекелік көңіл күй байқалады.
Тағы бір ерекше атап өткім келетіні – көптеген адамдардың учаскелерге отбасымен, тіпті кішкентай балаларымен бірге келіп жатқаны. Бұл өте дұрыс үрдіс деп ойлаймын. Өйткені осындай маңызды қоғамдық-саяси оқиғаларға бүкіл отбасының қатысуы – болашақ ұрпақ үшін де үлкен үлгі, – деді ол.
Сондай-ақ Бударина учаскелерде көптеген бақылаушы жұмыс істеп жатқанын атап өтті.
Тағы бір атап өтетін жайт – әрбір учаскеде көптеген бақылаушылар бар. Оның ішінде халықаралық бақылаушылар да келіп отыр. Бүгінгі оқиғаға бақылаушылардың көп қатысуы – ашықтық пен айқындықтың белгісі деп ойлаймын, - деді ол.
