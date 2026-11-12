Halyk Орманы COP31 конференциясында Қазақстан атынан таныстырылды
Қазақстандағы орман алқаптарын қалпына келтіруге бағытталған ең ірі жоба – Тимур Құлыбаевтың Halyk қайырымдылық қоры жүзеге асырып жатқан Halyk Орманы бастамасы Түркияның Анталья қаласында өтіп жатқан БҰҰ-ның климаттың өзгеруі туралы негіздемелік конвенциясы тараптарының 31-конференциясы (COP31) аясында елдің ұлттық павильонында таныстырылған экологиялық бастамалар қатарына енді.
Айта кетейік, COP31 – жаһандық климаттық сын-қатерлер мен тұрақты даму саласындағы практикалық шешімдерді талқылау үшін мемлекеттер мен үкімет басшыларын, халықаралық ұйымдардың, қаржы институттарының, ғылыми қоғамдастық пен бизнес өкілдерін біріктіретін маңызды халықаралық алаңдардың бірі.
Биыл саммитке 70-тен астам мемлекеттің өкілдері қатысуда. Қазақстанның ұлттық павильоны елдің экологиялық жетістіктерін, ауқымды табиғатты қорғау бастамаларын, инновациялық технологиялары мен инвестициялық жобаларын таныстыру алаңына айналды. Оның аумағы 250 шаршы метрді құрайды, ал бағдарламасы 38 тақырыптық іс-шараны қамтиды.
COP31 аясында Halyk Орманы ұлттық жобасы туралы Halyk қайырымдылық қоры қамқоршылық кеңесінің мүшесі, Halyk Bank басқарма төрайымы Үміт Шаяхметова Қазақстан Республикасының премьер-министрі Олжас Бектеновке баяндады.
Анықтама үшін: Halyk Орманы – Тимур Құлыбаевтың Halyk қайырымдылық қоры Экология және табиғи ресурстар министрлігімен бірлесіп жүзеге асырып жатқан Қазақстанның орман алқаптарын қалпына келтіруге арналған бес жылдық бағдарлама. Жоба аясында 2 мың гектардан астам аумаққа 9 миллион көшет пен жас өскін отырғызу көзделген.
Жобаның географиялық ауқымы экологиялық маңызы жоғары үш аумақты қамтиды: «Семей орманы» мемлекеттік орман табиғи резерваты, Іле-Алатауы ұлттық паркі және Астана қаласының Жасыл белдеуі.
"Halyk Орманы жобасының басты ерекшелігі – ормандарды қалпына келтіруге кешенді көзқарас қалыптастыруында екенін атап өткен жөн. Бағдарлама орманды қалпына келтірудің барлық кезеңін, атап айтқанда сапалы отырғызу материалын өсіру мен аумақтарды дайындаудауды, ағаш отырғызу, жас екпелерді күтіп-баптау және олардың жерсіну деңгейін бақылауды қамтиды", – деп атап өтті Үміт Шаяхметова.
Бұл жұмыстың маңызды бағыттарының бірі – Абай облысындағы орман тәлімбақтарының инфрақұрылымын дамыту. Суару жүйелерін жаңғырту, жабдықтарды жаңарту және өндірістік қуаттарды кеңейту көшеттер мен жас өскіндерді өсіру көлемін арттыруға мүмкіндік береді. Бұл орман алқаптарын қалпына келтіру үшін ұзақ мерзімді негіз қалыптастырады.
2025–2026 жылдары жоба аясында «Семей орманы» аумағында, Іле-Алатауы ұлттық паркінде және Астананың Жасыл белдеуінде 3 миллионнан астам көшет пен жас өскін отырғызылды. Көгалдандыру жұмыстарына 2 мыңнан астам ерікті қатысты.
COP31 аясында Halyk Орманы жобасының таныстырылуы жаһандық климаттық міндеттерді шешудегі ұзақ мерзімді экологиялық бастамалардың маңызын айқындап, мемлекет, қайырымдылық ұйымдары, бизнес пен қоғам арасындағы ынтымақтастықтың әлеуетін көрсетеді.
Тимур Құлыбаевтың Halyk қайырымдылық қоры үшін халықаралық климаттық мәселелер қатарына қатысу – атқарылған жұмыстың нақты нәтижелерін таныстыруға және ауқымды жеке бастамалардың елдің табиғи мұрасын сақтауға қалай үлес қосатынын көрсетуге мүмкіндік.
Halyk Орманы – бұл бір реттік көгалдандыру акциясы емес, ормандарды қалпына келтіруге, экожүйелердің тұрақтылығын нығайтуға және Қазақстанның экологиялық болашағын қамтамасыз етуге бағытталған ұзақ мерзімді инвестиция.
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