Хакерлер Франциядағы банктен 100 миллион еуро ұрлап кетті
Француздың «Crédit Mutuel Arkéa» банкі кибератакадан кейін шамамен 100 миллион еуро жоғалғанын мойындады. Банк қанша ақшаны қайтару мүмкін болатынын әзірге айта алмайды.
Бұл туралы Reuters жазды. Агенттік бұл оқиғаны ірі қаржы мекемесіне жасалған сәтті тонаудың сирек мысалы деп атады.
Шабуыл сәрсенбі күні болды. Хакерлер банктің өз шотын пайдаланып, ол жерден басқа банктерге «алаяқтық операциялар» жасаған. Ақша кейін арнайы платформалар арқылы криптовалютаға аударылуы мүмкін екені жоққа шығарылмайды.
Банк өкілінің айтуынша, клиенттердің шоттары зардап шеккен жоқ. Сақтық шарасы ретінде кейбір операциялар уақытша тоқтатылып, соның салдарынан кейбір аударымдар кешіктірілді.
Банк хакерлердің жүйеге «Fortuneo» онлайн-бөлімшесі арқылы кіргені туралы БАҚ хабарламаларын жоққа шығарды. Шабуылға бөлімшенің өзі де, оның клиенттерінің шоттары да қатысқан жоқ.
Банк шабуыл өткен платформаның иесі, сыртқы мердігердің атын атаудан бас тартты. Бұл бұзушылық туралы Еуропалық орталық банкке, француз банк реттеушілеріне және прокуратураға хабарланды.
Париж прокуратурасының киберқылмыстар бөлімі сәрсенбі күні банктің арызын қабылдап алып, дереу автоматтандырылған деректерді өңдеу жүйесіне ұйымдасқан түрде жасалған шабуыл бойынша іс қозғады.
«Crédit Mutuel Arkéa» Бретаньда орналасқан. Бұл өзара банк тобының 5,8 миллионнан астам клиенті және 211,5 миллиард еуро активі бар.
Банкке жасалған бұл шабуыл шулы әрекеттердің кезекті тізбегіне айналды.
Өткен аптада «Binance» биржасынан 6,3 миллиард долларлық криптовалюта ұрланған болатын. Ал Еуропада хакерлер супермаркеттердегі интернетке қосылған тоңазытқыштарға шабуыл жасады.
Айта кетейік, бұған дейін Францияда қан қызметінің қоймаларындағы салқындату жүйесіне кибершабуыл жасалды.
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