Хакерлер Binance криптобиржасынан 6,3 млрд доллар ұрлады
Шабуылдан кейін биткоин бағасы 76 368 долларға дейін төмендеді.
Әлемдегі ең ірі криптовалюта биржасы Binance хакерлік шабуылға ұшырап, 6,3 млрд доллар көлеміндегі активінен айырылды. АҚШ сарапшылары шабуылға Солтүстік Кореямен байланысты хакерлерді күдікті деп санайды, деп хабарлайды Reuters.
Оқиғадан кейін криптовалюта бағасы төмендеп, Binance қаражат шешіп алуды уақытша тоқтатты. Компания клиенттердің ақшасы қауіпсіз екенін және шығынды өз қаражаты есебінен өтейтінін мәлімдеді.
TRM Labs және Chainalysis сарапшылары шабуылға Солтүстік Кореяның хакерлік топтары қатысқан деген болжамды жоғары сенімділікпен бағалап отыр. Қазіргі уақытта ұрланған активтердің шамамен 3 млрд доллары бұғатталған. Қалған қаражаттың тағдыры белгісіз.
Шабуылдан кейін биткоин бағасы 76 368 долларға дейін төмендеді. Эфир 3 пайыздан астам, ал Binance-тің BNB токені 6,2 пайыз арзандады.
Binance АҚШ-тың Федералды тергеу бюросымен және Құпия қызметімен бірлесіп жұмыс істеп жатыр.
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