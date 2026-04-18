Гутерриш Ормуз бұғазының коммерциялық кемелер үшін ашылуын құптады
Бүгiн 2026, 03:40
БҰҰ Бас хатшысы Антонио Гутерриш Ормуз бұғазының коммерциялық кемелер үшін ашылуын құптады. Бұл туралы БҰҰ Бас хатшысының өкілі Стефан Дюжаррик мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Дюжарриктің айтуынша, БҰҰ Бас хатшысы Иранның Ормуз бұғазын атысты тоқтату режимі кезінде барлық коммерциялық кемелер үшін ашу туралы мәлімдемесін «дұрыс бағыттағы қадам» деп бағалаған.
БҰҰ ұстанымына сәйкес, халықаралық навигация еркіндігі толық сақталуы тиіс және Ормуз бұғазындағы теңіз қатынасы барлық тараптар үшін ашық болуы қажет.
Гутерриш Таяу Шығыстағы қақтығысты бейбіт жолмен реттеуге бағытталған дипломатиялық күш-жігерді қолдайтынын да атап өтті. Оның пікірінше, бұл қадам атысты тоқтату режимімен бірге тараптар арасындағы сенімді арттыруға ықпал етуі мүмкін.
Бұған дейін Иран СІМ басшысы Аббас Арагчи Ормуз бұғазы коммерциялық кемелер үшін ашық екенін мәлімдеген. Ал АҚШ тарапы әскери операциялар жалғасып жатқанын хабарлаған.
