Гонконгта өрттен қаза тапқандар саны 36 адамға жетті

Бүгiн, 01:29
73
REUTERS/Tyrone Siu
Гонконгтағы тұрғын үй кешенінде шыққан үлкен өрттен қаза тапқандар саны 36 адамға жетті. Бұл туралы BAQ.KZ South China Morning Post-қа сілтеме жасап хабарлайды.

Оқиға салдарынан 29 адам ауруханаға жатқызылып, олардың жетеуі ауыр жағдайда. Сонымен қатар, 279 адам әлі жоғалып кеткен деп есептеліп отыр.

Өртті сөндіруге 140-тан астам өрт сөндіру техникасы мен 800-ден астам маман жұмылдырылды. Тұрғындар мен көпбалалы отбасылар уақытша эвакуацияланған, олардың саны шамамен 700 адамды құрайды.

SCMP басылымы тұрғын үй кешенінде қалған адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесіне баса назар аударды. Төтенше жағдай қызметтері тұрғындарды уақытша орналастыру орындарына жеткізіп, өртті жою және зардап шеккендерге көмек көрсету жұмыстарын жүргізіп жатыр.

