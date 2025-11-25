Гонконгта 11 жасар қызын уламақ болған ер адам қамауға алынды

Гонконг полициясы 42 жастағы ер адамды 11 жасар қызын уландырмақ болды деген күдікпен ұстады. Оқиға жексенбі күні кешке болған, деп хабарлайды BAQ.KZ South China Morning Post-қа сілтеме жасап.
Алдын ала деректерге сүйенсек, ер адам қызға егеуқұйрықтарға арналған уды суға араластырып ішкізбек болған. Осы сәтті күдіктінің анасы байқап қалып, оны күйеуіне хабарлаған. Ер адам дереу шұғыл қызметтерге хабарласқан.
Жедел жәрдем қызметі қызды ауруханаға жеткізді. Полиция күдіктіні кісі өлтіруге оқталу бабы бойынша қамауға алды. Тергеу мәліметтері оның ата-анасы және қызы бірге тұратынын, сондай-ақ ер адамның психикалық ауру бойынша бекітілген медициналық анықтамасы бар екенін көрсетеді.
Оқиғаға қатысты тергеу жалғасып жатыр.