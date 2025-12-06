Германияда мектеп оқушылары әскери реформаларға наразылық білдіруде

Германия парламенті елдегі мектеп оқушыларының наразылық акциялары аясында елдің қарулы күштерін нығайтуға бағытталған жаңа әскери қызмет моделін мақұлдады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы The Guardian басылымы жазды.
Реформа 18 жастағы барлық жастардың әскери қызметке жарамдылығын бағалау үшін міндетті медициналық тексеруден өтуін қамтиды. Өзгеріс 2026 жылдың 1 қаңтарында күшіне енеді.
NDR мәліметтері бойынша, жаңа заң қауіпсіздік жағдайына байланысты сарбаздарға қажеттілік артып, еріктілер оны қанағаттандыра алмаса, кездейсоқ іріктеуді (шақыруды) қолдану мүмкіндігін де көздейді.
Дегенмен, қорғаныс министрі Борис Писториус Бундестагқа егер жаңа модель жеткілікті жаңа әскерге шақырылмаса, парламент әскерге шақыруды қалпына келтіру мәселесін талқылауға мәжбүр болатынын айтты.
Мектеп оқушылары Германияның 90 қаласында наразылық акцияларын өткізді. Білім беру органдарының ереуіл оқу жылының соңында олардың бағаларына әсер етуі мүмкін деген ескертулері оларды тоқтатқан жоқ.
Германияда қазіргі уақытта 182 000 белсенді әскери қызметші және 50 000-ға жуық резервист бар.
2011 жылы Ангела Меркельдің үкіметі кезінде Германия 1956 жылдан бері қолданылып келе жатқан әскерге шақыру бағдарламасын қырғиқабақ соғыстан кейінгі әлемге жаңғырту мақсатында тоқтатты, онда соғыс үшін қажетті әскерге шақырылушыларға емес, кәсіби армияның дағдыларын қажет ететін шетелдегі миссияларға назар аударылады деп күтілді.