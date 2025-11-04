Германия террористік қауіптің жоғары деңгейін жариялады

Сыртқы істер министрі Александр Добриндттің айтуынша, Германиядағы террористік қауіптің деңгейі жоғары деп бағалануда, деп хабарлайды BAQ.KZ.
ТАСС хабарлауынша, Бундестагтағы билеуші коалицияның құрамына кіретін ХДС/ХСБ блогы Германияның қауіпсіздігіне қауіп төндіретін адамдарды елден қуып жіберу керектігін атап өтті.
Берлиндегі тұтқындау Германиядағы террористік қауіптің деңгейі абстрактілі болса да, әлі де жоғары екенін тағы да көрсетеді. 2023 жылдан бері Германияда жүрген сириялықтың террористік шабуылға дайындықты көрсететін әрекеттері дереу танылды, - деп атап өтті министр.
2 қарашада құқық қорғау органдарының қызметкерлері Германия астанасында террористік шабуыл жоспарлап отырған деген күдікпен Берлиннің Нойкёлн ауданында Сирия азаматы Абдулла Р.-ны ұстады.
Басылымның мәліметінше, ол қамауға алынды. Ер адам «қырғын» жоспарлады деген күдікке ілінген. Сириялықтың Берлинде үш мекенжайы бар. Тінту кезінде ұсталған адамнан жарылғыш заттар табылды.