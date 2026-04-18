Гендерлік зорлыққа қарсы күрес: Астанада жаңа ұсыныстар қаралды
Қатысушылар тәжірибе алмасып, тиімді тәсілдерді талқылады.
Астанада мемлекеттік органдар мен халықаралық ұйымдар өкілдерінің қатысуымен гендерлік зорлық-зомбылықтың алдын алуға бағытталған жобаларды іске асыру мәселелері бойынша фокус-топ отырысы өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жиын барысында Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия төрағасының орынбасары, отбасы мәселелері жөніндегі уәкіл Снежанна Имашева бұл бағыт мемлекеттік отбасы саясатының басым міндеттерінің бірі екенін атап өтті.
Кездесуде гендерлік сипаттағы зорлық-зомбылықтың алдын алу мәселесі Ұлттық комиссияның тұрақты бақылауында екені айтылды. Сондай-ақ жүзеге асырылып жатқан жобалар мен өзекті түйткілдер талқыланып, қабылданып жатқан шараларды жетілдіру бойынша нақты ұсыныстар әзірленді.
Қатысушылар тәжірибе алмасып, тиімді тәсілдерді талқылады. Фокус-топ қорытындысында осы саладағы жұмысты жетілдіруге және қолданыстағы тетіктердің тиімділігін арттыруға бағытталған бірқатар ұсыныстар ұсынылды.
- "Лауазымды тұлғаларға пара беремін" деп алдап, 31 млн теңгені жымқырған адвокат сотталды
- Жамбыл облысындағы трагедия: Бір жыл бойы құлдықта ұсталған оқушының өлімі үшін үкім шықты
- Мұғалімдерге жаңа талап енгізілді: Басты өзгерістер қандай?
- Қазақстанда алтын бағасы күрт өсті: Ұлттық банктің жаңа деректері
- Қасым-Жомарт Тоқаев Түркияға жұмыс сапарымен барады