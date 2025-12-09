Газадағы бейбітшілік жоспарының екінші кезеңі аяқталуға жақын – Нетаньяху

Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяху АҚШ ұсынған Газа секторындағы бейбітшілік жоспарының екінші кезеңі аяқталуға жақын екенін айтты, бірақ негізгі даулы мәселелер әлі шешілмеген, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Жоспар бойынша Израиль әскерін Газа секторынан шығарады, өтпелі әкімшілік құрылып, халықаралық қауіпсіздік күштері орналастырылады. ХАМАС қарусыздануы тиіс, содан кейін қалпына келтіру басталады. Алайда ХАМАС қаруды «мұздату немесе сақтау» нұсқаларын қарастыруға дайын екенін мәлімдеді.
Қызыл Крест Газа қаласында қаза тапқан соңғы израильдік кепілге алынған полиция сержанты Рана Гвилидің денесін іздеуді жалғастырып жатыр. 2023 жылы 7 қазанда өлтірілген Гвилидің денесін қайтару алғашқы бейбітшілік кезеңінің шарты болған.
Нетаньяху халықаралық күштердің ХАМАС-ты қарусыздандыра алатынына күмән келтірді, бірақ Израиль ақырында бұл процесті өзіне жауапкершілікпен орындайтынын айтты.
Бейбітшілік жоспарының бірінші кезеңі 20 тірі кепілге алынған адамды және 28 қаза тапқан кепілгердің денесін қайтаруды көздеді. Израиль ХАМАС-ты қаза тапқан кепілгерлердің денесін кешіктіріп қайтарды деп айыптайды.
Газа секторында атысты тоқтату келісімінен бері ХАМАС бақылауындағы министрліктер 370-тен астам палестиналықтың қаза тапқанын хабарлады. Израиль бұл әрекеттерді ХАМАС тарапынан жасалған бұзушылықтарға жауап ретінде түсіндіреді.
АҚШ президенті Дональд Трамп бейбітшілік жоспарының екінші кезеңі «жақын арада» басталатынын, ал Катар премьер-министрі «маңызды сәттің» келгенін айтты.