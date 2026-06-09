Филиппиннің оңтүстігінде болған жер сілкінісінен кемінде 35 адам қаза тапты
Апат салдарынан тұрғын үйлер мен ғимараттар қираған.
Филиппиннің оңтүстігіндегі Минданао аралы маңында болған қуатты жер сілкінісінен кемінде 35 адам қаза тауып, жүздеген адам жарақат алды. Ресми мәліметтерге сәйкес, табиғи апаттың ауқымы әлі де нақтыланып жатыр.
ВВС-дің хабарлауынша, жер сілкінісі жергілікті уақытпен дүйсенбі күні таңғы 07:37-де (GMT 23:37) тіркелген. Оның магнитудасы 7,8 балл болған. Дүмпу салдарынан Филиппин, Индонезия, Жапония және Австралияда цунами туралы ескертулер жарияланды, кейінірек олар алынып тасталды немесе төмендетілді.
Апат салдарынан тұрғын үйлер мен ғимараттар қираған. Әлеуметтік желілерде Джоллибее фастфуд мейрамханасының қирағаны көрсетілген видеолар тарады. Кей өңірлерде көшкіндер тіркелді.
Филиппиннің Азаматтық қорғаныс басқармасының мәліметінше, қаза тапқандардың 31-і Соксксарген аймағында, қалған 4-і Давао қаласында тіркелген. Сондай-ақ кемінде 134 адам жарақат алып, 10 мыңнан астам отбасы эвакуацияланған.
Алғашында қаза тапқандар саны 32 деп хабарланған, сондай-ақ 12 адамның із-түзсіз жоғалғаны айтылған.
Жер сілкінісінен кейін магнитудасы 1,3 пен 6,7 аралығындағы 130-дан астам афтершок тіркелді.
Филиппин президенті Фердинанд Маркос үкіметтік мекемелерге апат салдарын жою жұмыстарын күшейтуді тапсырды.
Оқу жылының басталуына сәйкес келген жер сілкінісінен кейін кейбір аймақтарда сабақтар тоқтатылды.
Филиппин «Тынық мұхитының отты сақинасында» орналасқандықтан, елде жер сілкіністері жиі тіркеледі. Бұған дейін де ірі апаттар адам шығынына әкелген.
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