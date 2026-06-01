Иран мен Израиль әскери соққыларды тоқтатқанын мәлімдеді
Сарапшылардың айтуынша, Таяу Шығыстағы жағдай толық тұрақтанған жоқ және кез келген сәтте жаңа шиеленіс қайта басталуы мүмкін.
Иран мен Израиль қазіргі уақытта өзара әскери соққыларды тоқтатқанын хабарлады, алайда тараптар жағдайдың қайта ушығу мүмкіндігін жоққа шығармай отыр.
Reuters агенттігінің хабарлауынша, Израиль жексенбі күні Тегераннан зымыран шабуылы тіркелгеннен кейін жауап соққы жасаған. Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп екі елді атысты тоқтатуға шақырып, Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяхумен келіспеушілік болғанын да білдірді.
Соған қарамастан, тараптар арасындағы бейбіт келісімнің тұрақтылығы әлі де күмән тудырады. Сарапшылардың айтуынша, Таяу Шығыстағы жағдай толық тұрақтанған жоқ және кез келген сәтте жаңа шиеленіс қайта басталуы мүмкін.
Қақтығыс аясында Қызыл теңіз бен Ормуз бұғазы маңындағы қауіпсіздік мәселелері де өзекті болып отыр. Йемендегі хусит қозғалысы Израиль кемелеріне шектеу енгізгенін мәлімдеп, бұл әлемдік теңіз тасымалына қосымша қауіп төндірді.
Мұнай нарығында да құбылмалылық сақталып, инвесторлар Ормуз бұғазы арқылы жеткізілімдердің үзілуінен алаңдаушылық білдіруде.
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