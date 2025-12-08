Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Гавайидегі Килауэа жанартауы оянды

Бүгiн, 04:26
Гавайидегі Килауэа жанартауы атқылауының жаңа кезеңіне аяқ басып, аспанға лава субұрқақтарын атқылап жатыр. Қазіргі уақытта белсенділік тек Гавайи жанартаулары ұлттық саябағында ғана, деп хабарлайды BAQ.KZ Euonews-ке сілтеме жасап.

Жергілікті тұрғындар мен қонақтарды бір жылға жуық уақыт бойы баурап алған белсенділіктің соңғы эпизоды 6 желтоқсанда басталды және солтүстік конустағы желдеткіштерден атқылап шығатын биіктігі 15-тен 30 метрге дейінгі субұрқақтармен шектеледі.

Атқылау қазіргі уақытта Гавайи жанартаулары ұлттық саябағында ғана, бірақ АҚШ Геологиялық қызметінің ғалымдары сейсмикалық белсенділіктің артуын және лава ағынын бақылауды жалғастыруда.

Қазіргі уақытта жақын маңдағы елді мекендерге ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ.

