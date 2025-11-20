Қазақстанның соңғы жаңалықтары
"Ғасыр тонауынан" кейін Лувр мұражайына 100 жаңа камера орнатылады

Бүгiн, 08:25
Reuters
Фото: Reuters

19 қазанда 88 миллион еуроға бағаланған зергерлік бұйымдардың ұрлануынан кейін Лувр мұражайы қауіпсіздікті айтарлықтай жақсартқанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ Euronews-ке сілтеме жасап.

Ұрылар мұражайға лифт арқылы терезе арқылы сегіз минуттан аз уақыт ішінде кірді.

Лувр директоры Лоренс де Карс келесі жылдың соңына дейін шамамен 100 жаңа бақылау камерасы жұмыс істейтінін хабарлады. Бұзылудан қорғау жүйелерін орнату екі апта ішінде басталады.

Де Карстың айтуынша, жаңа жабдық ұрылардың мұражай ғимараттарына жақындауына жол бермейді, ал камералар «айналасындағы аумақты толық қорғауды» қамтамасыз етеді. Қауіпсіздік жүйесінің егжей-тегжейлері әлі жарияланған жоқ.

