Францияда аптап ыстықтан мәйітханаларда орын жетіспей жатыр
Жерлеу бюроларына көп қоңырау түсіп жатыр.
Францияда аптап ыстық салдарынан бірнеше күн ішінде кем дегенде 1 000-нан астам өлім жағдайы тіркелді, деп хабарлайды BAQ.KZ ақпарат агенттігі Reuters-ке сілтеме жасап.
Францияда жерлеу қызметтері аптап ыстыққа байланысты өлім-жітімнің күрт өсуі салдарынан өтініштердің ағынына тап болды. Басылымның хабарлауынша, Парижге жақын маңдағы Орли қаласындағы жерлеу бюросына тоңазытқыш мәйітханалардан орын табуға тырысқан отбасылардан, қарттар үйлерінен, полициядан және муниципалитеттерден қоңыраулар түсіп жатыр.
Францияның қоғамдық денсаулық сақтау агенттігінің мәліметінше, өткен сәрсенбіден жексенбіге дейін елде кем дегенде 1 000-нан астам өлім жағдайы тіркелген. Бұл ретте билік өкілдері бұл мәліметтер әлі түпкілікті емес екенін және көрсеткіш өсуі мүмкін екенін нақтылады.
Жерлеу бюросының қызметкері Зухайер Хертелли олардың тоңазытқыш камерасы 32 мәйітті сақтауға есептелгенін, бірақ қазірдің өзінде барлық орындар толып кеткенін айтты.
Бізде орындар толықтай толды. Нағыз ағын сәрсенбі, бейсенбі күндері басталды және демалыс күндері де тоқтаусыз жалғасты. Демалыс күндері маған 150 қоңырау түсті, мен осы 150 адамның бәрінен бас тартуға мәжбүр болдым. Бізге отбасылар, қарттар үйлері, полиция бөлімшелері, муниципалитеттер хабарласып жатыр. Жерлеу саласындағы барлық әріптестеріміз де бізбен байланысуда. Бүгінгі таңда крематорийге қоңырау шалсаңыз, кезек күтудің өзі жазбаны бірден 10 шілдеге шегеріп тастайды, - деді ол.
Хертелли мәйіттерді қосымша сақтау үшін рефрижераторлы тіркемені пайдалануға рұқсат сұрап, жергілікті билікке жүгінгенін атап өтті.
40°C-тан жоғары аптап ыстық
Соңғы апталарда Франция, Германия, Италия, Испания және басқа да Еуропа елдері бақылау тарихындағы ең күшті ыстық толқындарының бірін бастан кешуде. Көптеген аймақта ауа температурасы климаттық нормадан 5-12 градусқа асып, кей жерлерде 40°C-тан жоғары көтеріліп жатыр.
Францияның Météo-France метеорологиялық қызметі болып жатқан құбылысты бұрын-соңды болмаған және ұзаққа созылған ыстық толқыны деп атап, таяу күндері температура тағы да көтерілуі мүмкін екенін ескертті.
ДДҰ: төрт жыл ішінде аптап ыстық 200 мыңнан астам адамның өмірін қиды
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Еуропалық бюросының мәліметінше, соңғы төрт жылда Еуропада шектен тыс ыстық 200 мыңнан астам адамның өліміне себеп болған. Ұйым бұл жағдайлардың айтарлықтай бөлігін уақтылы ескертулер мен халықты қорғаудың тиімді шараларының арқасында алдын алуға болар еді деп есептейді.
Еуропаның энергия жүйесіне соққы
Еуропадағы аномальді ыстық адамдардың денсаулығына ғана емес, энергетика саласына да әсер етуде. Кондиционерлерді жаппай қолдану салдарынан электр энергиясына сұраныс күрт өсті, бүгінде бұл көтерме бағаның шарықтауына әкеп соқты.
Мәселен, Румынияда «бір күн бұрын» нарығындағы электр энергиясының құны бір МВт·сағ үшін 224 еуроға, Венгрияда – 223 еуроға жетті. Германияда кешкі бағалар бір апта ішінде үш еседен астам өсіп, шамамен 160 еуродан 566 еуроға дейін қымбаттады. Сонымен қатар, өзендердегі судың шамадан тыс жылынуына байланысты Франция, Венгрия және Швейцариядағы бірнеше атом электр станциялары электр энергиясын өндіруді азайтуға немесе салқындату жүйелерінің жұмысын шектеуге мәжбүр болды, бұл қуат тапшылығын одан әрі күшейтті.
Еске салайық, бұған дейін Парижде аптап ыстықтан бір тәулікте 109 адам қайтыс болғаны хабарланды.
Сондай-ақ, Еуропадағы аптап ыстықтан 1300-ден астам адам қайтыс болды.
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