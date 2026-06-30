Парижде аптап ыстықтан бір тәулікте 109 адам қайтыс болды

Әдетте осы кезеңде тәулігіне орта есеппен 7 өлім тіркелетін.

Бүгiн 2026, 01:30
АВТОР
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depositphotos.com Бүгiн 2026, 01:30
Бүгiн 2026, 01:30
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Фото: depositphotos.com
 
Парижде аномалды ыстық кезінде бір тәулікте 109 адам қайтыс болды.

 Әдетте осы кезеңде тәулігіне орта есеппен 7 өлім тіркелетін.

26 маусым, жұма күні Франция астанасында ауа температурасы 39 градусқа дейін көтерілген. 24 сағат ішінде жедел жәрдем қызметі үйде және қоғамдық орындарда қайтыс болған 109 адамды тіркеген.

Айта кетейік, бұл статистикаға ауруханаларда көз жұмғандар кірмеген. Сол тәулікте дәрігерлерге шамамен 3 400 шақырту түскен.

 

Family Obsèques жерлеу бюросының директоры Фабьен Югенің айтуынша, аптап ыстық салдарынан өлім-жітім көбейіп, Париждегі мәйітханалар лық толған.

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