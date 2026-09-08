Дональд Трамп АҚШ-тағы бензин бағасын төмендету шарттарын атады
АҚШ Президенті Дональд Трамп Иранмен қақтығыс аяқталғаннан кейін елдегі бензин бағасы айтарлықтай төмендеуі мүмкін екенін мәлімдеді.
Оның айтуынша, отын құны әуелі бір галлон үшін үш долларға дейін, ал кейіннен екі доллардан төмен түсуі ықтимал.
Трамп не мәлімдеді?
Америка президенті бензин бағасының ықтимал төмендеуін Иранмен қақтығыстың аяқталуымен байланыстырды.
Truth Social әлеуметтік желісіндегі жарияланымда Трамп соғыс аяқталғаннан кейін мұнай бағасы «күрт құлайтынын», соның артынша отын мен басқа да тауарлардың құны төмендейтінін айтты.
Оның болжамы бойынша, АҚШ-та бензин бір галлон үшін үш долларға дейін арзандап, ақыр соңында екі доллардан төмен түсуі мүмкін.
Баға неге өсті?
АҚШ пен Иран арасындағы қақтығыс аясында энергетикалық нарықтағы жағдай ушыға түсті. Эскалация салдарынан әлемдік нарыққа мұнай, мұнай өнімдері мен сұйытылған табиғи газды жеткізетін маңызды бағыттардың бірі – Ормуз бұғазы арқылы кеме қатынасы іс жүзінде тоқтап қалды.
Жеткізу тізбегіндегі ақаулар энергетикалық ресурстардың бағасына қысым көрсетті. Нәтижесінде отын құны әлемнің көптеген елінде көтерілді.
Бензин қазір қанша тұрады?
Америка автомобиль қауымдастығының деректері бойынша, АҚШ-та бензиннің орташа бағасы қазір бір галлон үшін (шамамен 3,8 литр) 4,1 доллар шамасында.
Осылайша, Трамптың құнның екі долларға дейін төмендеуі туралы болжамы бағаның қазіргі деңгейден айтарлықтай төмендейтінін білдіреді.
Бензин қашан арзандауы мүмкін?
Бұған дейін АҚШ вице-президенті Джей Ди Вэнс елдегі бензин бағасы қашан қайта төмендей бастайтынын білмейтінін мәлімдеген еді.
Сонымен қатар, АҚШ пен Иран арасындағы қақтығыс әзірге шешімін тапқан жоқ. Маусым айында Тегеран мен Вашингтон соғыс қимылдарын тоқтату туралы меморандумға қол қойғанымен, кейін тараптар қайтадан бір-біріне соққы жасады.
Трамптың пікірінше, мұнай мен бензин бағасының төмендеуі жанжалдың аяқталуымен және негізгі көлік бағыттары арқылы энергоресурстарды тұрақты жеткізудің қалпына келтірілуімен тікелей байланысты.
Еске салайық, бұған дейін АҚШ-та бензин бағасы рекордтық деңгейге жетті.
Сондай-ақ, АҚШ-та Дональд Трамп бейнеленген монета бірнеше сағатта сатылып кеткені хабарланды.
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