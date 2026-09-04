АҚШ-та Дональд Трамп бейнеленген монета бірнеше сағатта сатылып кетті
Трамп АҚШ тарихындағы соңғы 100 жылда монетаға бейнесі түскен алғашқы тірі президент атанды.
Дональд Трамп АҚШ тарихындағы соңғы 100 жыл ішінде портреті америкалық монетаға шыққан тірі бірінші президент атанды.
АҚШ Монета жасаушылары елдің 250 жылдығына орай коллекциялық бір долларлық үлгіні шығарды.
Монетада Трамптың бейнесі, сондай-ақ «Бостандық» және «Құдайға сенеміз» деген жазулар бар.
Монета қаншаға сатылды?
25 монетадан тұратын жиынтық 61 долларға, ал 100 монеталық қап 154,50 долларға сатылды. Сатылым басталғаннан кейін бірнеше сағат өткен соң Монета шығару сайтында олардың таусылғаны туралы хабарлама пайда болды.
Монета алтын түстес көрінгенімен, құрамында бағалы металл жоқ. Ол 88,5%-ы мыстан, ал қалған бөлігі мырыш, марганец пен никельден тұратын қорытпадан жасалған.
Трамп портретінің монетада пайда болуы америкалық заңнаманың ерекшеліктерінің арқасында мүмкін болды. Федералдық нормалар ақшада тірі адамдарды бейнелеуге тыйым салады. Алайда монеталарға қатысты қолданыстағы шектеулер олардың реверсіне (кері жағына) қатысты. Трамптың портреті аверске (бет жағына) орналастырылды.
Бұған дейін АҚШ қаржы министрі Скотт Бессент елдің 250 жылдығына орай Трамптың портреті бейнеленген 250 долларлық банкнотаны шығару жоспары бар екенін мәлімдеген болатын. Алайда заңнама америкалық банкноталарда өмір сүріп жатқан адамдарды бейнелеуге тыйым салады.
1926 жылы ел тәуелсіздігінің 150 жылдығына орай шығарылған жарты долларлық естелік монетада АҚШ президенті Калвин Кулидждің портреті пайда болған еді. Алайда онда екі профиль – Кулидж бен Джордж Вашингтон бейнеленген болатын.
Еске салайық, бұған дейін АҚШ-та Дональд Трамп бейнеленген естелік монета соғылатыны хабарланды.
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