ФИФА әлем чемпионатының ең үздік голын атады
Кабо-Верде құрамасы 2026 жылғы әлем чемпионатының топтық кезеңінде Испания, Уругвай және Сауд Арабиясымен бір топта ойнап, екінші орынмен плей-офф кезеңіне шықты. Алайда 1/16 финалда Аргентинадан қосымша уақытта жеңіліс тапты.
Халықаралық футбол федерациясы (ФИФА) 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатындағы ең үздік голды анықтады. Бұл марапатқа Кабо-Верде құрамасының қорғаушысы Сидни Лопеш Кабралдың Аргентинаға қарсы 1/16 финалдық матчта соққан добы лайық деп танылды.
ФИФА-ның мәлімдеуінше, қазіргі әлем чемпиондары қосымша уақытта айып алаңының бұрышынан қақпаның жоғарғы бұрышына дәл бағытталған керемет соққыдан кейін таңданысын жасыра алмаған.
Кабо-Верде құрамасы 2026 жылғы әлем чемпионатының топтық кезеңінде Испания, Уругвай және Сауд Арабиясымен бір топта ойнап, екінші орынмен плей-офф кезеңіне шықты. Алайда 1/16 финалда Аргентинадан қосымша уақытта жеңіліс тапты.
Ал әлем чемпионатының финалында Испания құрамасы Аргентинаны 1:0 есебімен жеңіп, чемпион атанды. Негізгі уақытта есеп ашылмағанымен, екінші экстра-таймда «Барселона» шабуылшысы, 26 жастағы Ферран Торрес жеңіс голын соқты.
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