Еуропалық Одақ арзан тауарларға импорттық алымдарды көтереді

Еуропалық Одақ 150 еуроға дейінгі посылкаларға алым енгізіп жатыр. 2026 жылдың шілдесінен бастап әрбір осындай посылкаға үш еуро көлемінде алым салынады. Бұл шешімді Брюссельде өткен кездесуде ЕО қаржы министрлері қабылдады, деп хабарлайды BAQ.KZ BILD-ке сілтеме жасай отырып.
Жаңа алым Shein, Temu, AliExpress және Amazon сияқты ірі онлайн сатушыларға әсер етеді. Ұлттық кеден қызметтері бажды жинайды. Бұрын 150 еуроға дейінгі посылкаларды ЕО-ға бажсыз әкелуге болатын еді, бірақ жаңа алым уақытша шара болып табылады; болашақта барлық импортталған тауарларға бағасына қарамастан, баж салынады.
Еуропалық Комиссияның мәліметтері бойынша, онлайн бөлшек сауда соңғы жылдары ЕО-ға келетін шағын, арзан посылкалардың санының күрт өсуіне әкелді. 2024 жылы ЕО-ға күн сайын шамамен 12 миллион сәлемдеме келіп түсті, бұл логистика мен қоршаған ортаға айтарлықтай ауыртпалық түсірді.
Германияның қоршаған ортаны қорғау министрі Карстен Шнайдер арзан тауарлардың көп көлемімен байланысты экологиялық мәселелерді айтып, қатаң ережелерді қолдады. Мысалы, Қытайдан Германияға күн сайын 400 000-нан астам посылка келеді. Көптеген еуропалық платформалардан айырмашылығы, Temu, Shein және AliExpress сияқты компаниялар қаптама қалдықтарын қайта өңдеу үшін ақы алмайды.
Қытайдан келген бұл арзан тауарлар тым көп проблема тудырады: құрамында улы заттар бар ойыншықтар, бір рет қолданылатын тоқыма бұйымдары және қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келмейтін электроника, - деп атап өтті Шнайдер.