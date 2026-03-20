Еуропалық Кеңес Иранның әскери соққыларын қатаң айыптады
Еуропалық Кеңес Кипрдің Ұлыбританиямен аралдағы британдық әскери базаларға қатысты келіссөздерді бастау ниетін құптап, қажетті қолдау көрсетуге дайын екенін білдірді.
Еуропалық Кеңес Иранның аймақ елдеріне қарсы жасаған әскери соққыларын қатаң айыптап, зардап шеккен мемлекеттермен ынтымақтастық білдіретінін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
ЕО басшылары атынан жарияланған мәлімдемеде аймақтық әуе кеңістігін қорғау мен теңіз қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажеттігі атап өтілді. Сонымен қатар, жағдайдың ушығуын болдырмау үшін барлық қажетті шаралар қабылданатыны айтылды.
Кеңес мүше мемлекеттердің Ормуз бұғазында кеме қатынасы еркіндігін қамтамасыз етуге бағытталған күш-жігерін қолдайтынын жеткізді. Бұл қадам халықаралық сауда мен энергетикалық қауіпсіздік үшін маңызды екені атап өтілді.
Сондай-ақ, Еуропалық Одақ бақылаусыз көші-қонның алдын алу және өңірлік қауіпсіздікті сақтау мақсатында дипломатиялық, құқықтық, операциялық және қаржылық тетіктердің барлығын толық пайдалануға дайын екенін мәлімдеді.
Құжатта ЕО-ның Таяу Шығыста орналасқан мүше мемлекеттерді толық әрі сөзсіз қолдайтыны да атап өтілген.
Сонымен қатар, Еуропалық Кеңес Кипрдің Ұлыбританиямен аралдағы британдық әскери базаларға қатысты келіссөздерді бастау ниетін құптап, қажетті қолдау көрсетуге дайын екенін білдірді.
Бұған дейін Кипр президенті Никос Кристодулидис ел аумағындағы британдық әскери базаларды «отаршылдық мұра» деп атап, олардың мәртебесі мен болашағы бойынша келіссөздер жүргізу қажет екенін мәлімдеген. Оның айтуынша, Таяу Шығыстағы жағдай тұрақтанғаннан кейін бұл мәселе бойынша Ұлыбританиямен ашық диалог басталады.
Айта кетейік, Иран мен АҚШ-Израиль арасындағы қақтығыс басталғаннан кейін көп ұзамай Кипрдегі Акротири әскери базасына дрондармен шабуыл жасалған болатын.
