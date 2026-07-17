Еуропадағы аптап ыстықтан 12 мыңнан астам адам көз жұмды
Маусым айының соңында Батыс Еуропаны шарпыған аптап ыстық салдарынан 12 мыңнан астам адам қайтыс болды.
AFP агенттігінің Бельгия, Германия, Испания, Люксембург, Нидерланд, Франция және Швейцария бойынша жүргізген талдауына сәйкес, 22–28 маусым аралығында бұл елдерде өлім-жітім көрсеткіші өткен жылдардағы осы кезеңмен салыстырғанда шамамен 10 мың адамға артқан. Ал Ұлыбританияның Англия мен Уэльс аймақтарында 18–28 маусым аралығында тағы 2,2 мыңға жуық артық өлім тіркелген.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) Еуропалық өңірлік бюросының директоры Ханс Клюге мұндай өлімдердің басым бөлігінің алдын алуға болатынын айтты. Оның сөзінше, көптеген ел әлі күнге дейін аптап ыстықты денсаулық сақтау саласындағы төтенше жағдай емес, жай ғана ауа райы құбылысы ретінде қабылдайды.
Германияда осы кезеңде кей өңірлерде ауа температурасы +41°C-тан асып, 23,9 мың адам қайтыс болған. Бұл көрсеткіш екі апта бұрынғы деңгейден 7,1 мыңға жоғары.
Мамандардың айтуынша, аптап ыстықтан ең көп зардап шеккендер – 65 жастан асқан адамдар. Жоғары температура жылу соққысына, сондай-ақ жүрек-қан тамырлары және тыныс алу жүйесі ауруларының асқынуына әкелуі мүмкін.
Сарапшылар климаттың өзгеруіне байланысты экстремалды ыстық толқындары жиілеп бара жатқанын айтып, денсаулық сақтау жүйесінің дайындығын күшейтіп, халықты дер кезінде ескерту адам шығынын азайтудың негізгі жолы екенін атап өтті.
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