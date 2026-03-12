Еуропада газ бағасы өсті
Еуропада газдың бағасы мың текше метріне 588 долларға дейін көтерілді.
Бүгiн 2026, 02:17
Бүгiн 2026, 02:17
Фото: pixabay
Еуропалық нарықта газ бағасы өсіп жатыр. Сәуір айына арналған (ең жақын) фьючерстер TTF газ индексі бойынша сауданы 554,5 доллар деңгейінде (-2,8%) ашты. Бұл сәрсенбі күнгі ең төменгі баға болды, деп хабарлайды BAQ.KZ "Прайм" ақпарат агенттігіне сілтеме жасай отырып.
Кейін баға 613,9 долларға дейін (+7,6%) көтеріліп, күн ішіндегі ең жоғары көрсеткішке жетті. Соңғы фьючерстер 587,8 доллар (+3%) деңгейінде саудаланды.
Баға динамикасы алдыңғы сауда күніндегі есептік көрсеткіш – мың текше метріне 570,6 доллардан есептелген.
Еуропалық нарықта газ бағасының күрт өсуі 2 ақпаннан басталды. Сол күні газ құны шамамен 50%-ға өсіп, мың текше метріне 590 долларға дейін жеткен. Ал келесі күні баға 2023 жылдың 2 ақпанынан бері алғаш рет 780 доллардан асып түсті.
