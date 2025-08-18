Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Еуропа өзгелер қорқатындай күшке ие болуы керек – Макрон

Sean Gallup / Getty Images
Франция президенті Эммануэль Макрон 17 тамызда қуатты, күшті және еркін Еуропаны көргісі келетінін айтты. Бұл туралы BFMTV жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Мен қуатты Еуропаны, күшті Еуропаны, еркін Еуропаны қалаймын, - деді Макрон.

Оның айтуынша, Еуропа көшбасшылары өз шешімдерін өздері қабылдауға және сол үшін толық жауапкершілікті алуға дайын болуы тиіс.

Сонымен қатар, Еуропа саясатына қатысты пікірталастар жалғасуда.

Бұған дейін Венгрия сыртқы істер министрі Петер Сийярто Еуропалық одақты "аянышты" деп атап, оның Украинадағы қақтығысты жалғастыруға мүдделі екенін айтқан болатын. Министрдің сөзінше, Еуропа қазір өздігінен шешім қабылдай алмайтын деңгейге түскен.

