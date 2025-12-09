Еуропа басшылары Зеленскиймен бейбітшілік жоспарын талқылады

Франция, Ұлыбритания және Германия басшылары Лондонда Украина Президенті Владимир Зеленскиймен кездесу кезінде Украинадағы бейбітшілік пен қауіпсіздік кепілдіктеріне қолдау білдірді. Кездесу АҚШ делдалдығымен өтіп, аралық келісімдер мен кейінгі қадамдар талқыланды, деп хабарлайды BAQ.KZ DW порталына сілтеме жасап.
Зеленский әлеуметтік желілерде Лондондағы кездесуді ұйымдастырған әрбір басшыға алғыс айтып, қауіпсіздік кепілдіктері мен Украина қалпына келтіру мәселелері бойынша ортақ ұстанымға қол жеткізілгенін хабарлады.
Келесі күндері Зеленский Брюссельге барып, НАТО және Еуропалық Одақ басшыларымен кездесу жоспарлап отыр. Лондондағы келіссөздерде Ресей аумақтарына қатысты ықтимал жеңілдіктер мәселесі ең күрделі тақырып ретінде қалған.
Осыған дейін Украина делегациясы АҚШ өкілдерімен Флоридада келіссөздер жүргізіп, Кремль тарапымен байланыс орнату және бейбітшілік жоспарының негізгі тармақтарын талқылау жолдарын қарастырған.