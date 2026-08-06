Есту аппаратын қалай тегін алуға болады? – ДСМ түсіндірді
Енді мүгедектік мәртебесінсіз-ақ есту аппараттарын алуға болады.
Есту қабілеті бұзылған қазақстандықтар енді мүгедектік мәртебесінсіз-ақ есту аппараттарын ала алады. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстанда есту қабілетін оңалту қызметтерінің қолжетімділігі кеңейтілуде. Енді есту қабілеті бұзылған пациенттер медициналық көрсетілімдер бойынша мүгедектік мәртебесіне қарамастан есту аппараттарымен қамтамасыз етіледі. Жаңа қамтамасыз ету тетігін Денсаулық сақтау министрлігі әзірледі. Бұл туралы ҚР ДСМ Ана мен бала денсаулығын сақтау департаменті директорының міндетін атқарушы Жанар Сәдуова айтты.
Бұған дейін есту аппараттары әлеуметтік қорғау жүйесі шеңберінде есту қабілетінің ауыр бұзылысына байланысты мүгедектігі бар азаматтардың жекелеген санаттарына ғана берілетін. Заңнамаға енгізілген өзгерістерден кейін мұндай көмекке сурдолог дәрігердің қорытындысы бойынша есту аппаратын қажет ететін пациенттердің кең ауқымы ие болды.
«Басты міндетіміз – есту қабілеті бұзылған адамдарға уақытылы көмек көрсету. Естуді ерте кезеңнен оңалту өмір сапасын сақтауға, білім алуға, қарым-қатынас жасауға және қоғамға бейімделуге мүмкіндік береді», – деді Жанар Сәдуова.
Есту аппаратын алу үшін пациент сурдолог дәрігердің тексеруінен өтеді. Маман есту қабілетінің төмендеу дәрежесі мен сипатын анықтап, қажетті құрылғыны таңдайды және медициналық қорытынды рәсімдейді.
Жаңа қамтамасыз ету тетігі шеңберінде пациенттер тек есту аппаратымен ғана емес, сондай-ақ қызметтердің толық кешенімен қамтылады, оның ішінде құрылғыны жеке іріктеу, баптау, құлақ қалыптамасын дайындау, пациентті пайдалану тәртібіне үйрету, сондай-ақ кепілдік және кепілдіктен кейінгі сервистік қызмет көрсету қарастырылған.
Сонымен қатар елімізде, әсіресе балалардың арасында, есту қабілеті бұзылыстарын ерте анықтау жүйесі қарқынды дамып келеді. Аудиологиялық скринингке цифрлық бақылау енгізілгеннен кейін балалардағы есту қабілеті бұзылыстары анықталған жағдайлар саны үш еседен астам артты. Бұл дәрігерлерге емдеу мен оңалтуды ертерек бастауға мүмкіндік береді.
Бүгінде Қазақстанда мамандандырылған сурдологиялық кабинеттер жұмыс істейді. Онда диагностика жүргізіліп, есту аппараттары іріктеледі және есту-сөйлеу оңалту қызметтері көрсетіледі. Есту қабілеті ауыр дәрежеде бұзылған балаларға тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі мен МӘМС жүйесі шеңберінде кохлеарлық имплантаттау және сүйек өткізгіштігі имплантаттарын орнату сияқты заманауи емдеу әдістері қолжетімді.
Денсаулық сақтау министрлігі медициналық талаптарға сәйкес келетін заманауи есту аппараттарының үлгілерін іріктеу бойынша да дайындық жұмыстарын жүргізді. Тізбеге есту қабілетінің төмендеу дәрежесіне қарай әртүрлі қуат деңгейіндегі құрылғылар енгізілді.
Қазіргі таңда нормативтік және ұйымдастырушылық дайындық жұмыстары толық аяқталды. Келесі кезеңде өңірлер тарапынан қаржыландыру бөлініп, мемлекеттік сатып алу рәсімдері жүргізіледі.
Жаңа жүйе мыңдаған қазақстандықтың мүгедектік мәртебесіне қарамастан қажетті есту оңалту көмегін уақтылы алуына және олардың өмір сапасын арттыруға мүмкіндік береді.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстанда темекі шегетіндер өкпе рагына тегін тексерілетіні хабарланды.
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