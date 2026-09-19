19 қыркүйекке арналған валюта бағамы жарияланды
Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары қандай
19 Қыркүйек 2026, 11:23
БӨЛІСУ
19 Қыркүйек 2026, 11:2319 Қыркүйек 2026, 11:23
169Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
19 қыркүйекте Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің бағамы қандай екені белгілі болды.
ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі үш валютаның (АҚШ доллары, еуро, Ресей рублі) бағамы көрсетілген.
ҚР Ұлттық банкіндегі валюта бағамы мынадай:
- АҚШ доллары – 447,08 теңге;
- еуро – 513,6 теңге;
- Ресей рублі – 5,31 теңге;
- Қытай юані – 66,63 теңге.
Шетел валютасының бағасы тәулік ішінде өзгеруі мүмкін. Сатып алу және сату бағалары айырбастау пункттеріндегі көрсеткіштерге сәйкес берілген.
Астана
Доллар бағамы:
- сатып алу – 445 теңге, сату – 452 теңге.
Еуро бағамы:
- сатып алу – 508 теңге, сату – 518 теңге.
Рубль бағамы:
- сатып алу – 5 теңге, сату – 5,2 теңге.
Алматы
Доллар бағамы:
- сатып алу – 447,2 теңге, сату – 449,34 теңге.
Еуро бағамы:
- сатып алу – 510,51 теңге, сату – 515,83 теңге.
Рубль бағамы:
- сатып алу – 5,03 теңге, сату – 5,15 теңге.
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