19 қыркүйекке арналған валюта бағамы жарияланды

Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары қандай

19 Қыркүйек 2026, 11:23
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов 19 Қыркүйек 2026, 11:23
19 Қыркүйек 2026, 11:23
169
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

19 қыркүйекте Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің бағамы қандай екені белгілі болды. 

ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі үш валютаның (АҚШ доллары, еуро, Ресей рублі) бағамы көрсетілген.

ҚР Ұлттық банкіндегі валюта бағамы мынадай:

  • АҚШ доллары – 447,08 теңге;
  • еуро – 513,6 теңге;
  • Ресей рублі – 5,31 теңге;
  • Қытай юані – 66,63 теңге.

Шетел валютасының бағасы тәулік ішінде өзгеруі мүмкін. Сатып алу және сату бағалары айырбастау пункттеріндегі көрсеткіштерге сәйкес берілген.

Астана

Доллар бағамы:

  • сатып алу – 445 теңге, сату – 452 теңге.

Еуро бағамы:

  • сатып алу – 508 теңге, сату – 518 теңге.

Рубль бағамы:

  • сатып алу – 5 теңге, сату – 5,2 теңге.

Алматы

Доллар бағамы:

  • сатып алу – 447,2 теңге, сату – 449,34 теңге.

Еуро бағамы:

  • сатып алу – 510,51 теңге, сату – 515,83 теңге.

Рубль бағамы:

  • сатып алу – 5,03 теңге, сату – 5,15 теңге.

Ең оқылған:

Наверх