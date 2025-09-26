Ермек Көшербаев Қазақстанның Сыртқы істер министрі болып тағайындалды

Енді еліміздің Сыртқы істер министрлігінің басшысы болып Ермек Көшербаев қызмет атқарады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Ақордаға сілтеме жасап.
Мемлекет басшысының Жарлығымен Ермек Беделбайұлы Көшербаев Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды, - делінген Ақорданың хабарламасында.
Ермек Беделбайұлы Көшербаев 1965 жылы 2 мамырда Алматы қаласында дүниеге келген.
Отбасы жағдайы: үйленген, 2 баласы бар.
Тіл білуі: қазақша, орысша, ағылшынша, корейше.
Еңбек жолы
Қазақ КСР Сыртқы істер министрлігінің құпия құжаттарды басқару жөніндегі аға инспекторы (08.1988-09.1988 жж)
Қазақ КСР Сыртқы істер министрінің көмекшісі (09.1988-10.1989 жж)
Қазақ КСР Сыртқы істер министрлігінің баспасөз және ақпарат бөлімінің бірінші хатшысы (11.1989-06.1990 жж)
Қазақ КСР Сыртқы істер министрлігінің консулдық бөлімінің бірінші хатшысы (06.1990-09.1991 жж)
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Азия елдері басқармасының бірінші хатшысы (05.1993-08.1993 жж)
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Мемлекеттік протокол басқармасының бірінші хатшысы (08.1993-12.1993 жж)
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Мемлекеттік протокол басқармасы бөлімінің меңгерушісі (12.1993-06.1994 жж)
Қазақстан Республикасы Президенті Аппаратының халықаралық бөлімінің кеңесшісі (06.1994-01.1996 жж)
Қазақстан Республикасы Президентінің Протокол қызметі басшысының міндетін атқарушы (01.1996-04.1996 жж)
Қазақстан Республикасының Швейцария Конфедерациясындағы Елшілігінің бірінші хатшысы, Берн қаласы (04.1996-08.1997 жж)
Алматы қаласындағы көпжақты ынтымақтастық департаментінің Азиялық қауіпсіздік бөлімі бастығы (08.1997-10.1997 жж)
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің көмекшісі (10.1997-11.1999 жж)
«Нұрсұлтан Назарбаев Білім қоры» қоғамдық қорының коммерциялық және жалпы мәселелер жөніндегі директор орынбасары (01.2000-05.2000 жж)
«Нұрсұлтан Назарбаев Білім қоры» қоғамдық қорының бірінші директор орынбасары (05.2000-10.2000 жж)
«ҚазТрансОйл» мұнай тасымалдау ұлттық компаниясының баспасөз қызметінің жетекшісі (10.2000-01.2001 жж)
«ҚазТрансОйл» мұнай тасымалдау ұлттық компаниясы президентінің аппарат жетекшісі (01.2001-06.2001 жж)
«Мұнай және газ тасымалы» ұлттық компаниясының аппарат жетекшісі (06.2001-03.2002 жж)
«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы президентінің аппарат жетекшісі (03.2002-01.2003 жж)
«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясының бірінші вице-президентінің кеңесшісі (01.2003-03.2003 жж)
«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы президентінің аппарат жетекшісі (03.2003-12.2003 жж)
«Рауан Медиа Групп» АҚ бас директоры (12.2003-05.2004 жж)
«Отан» республикалық саяси партиясы орталық аппаратының бірінші жетекшісінің орынбасары (05.2004-08.2004 жж)
«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы президентінің аппарат жетекшісі (08.2004-04.2005 жж)
«Атамекен» кәсіпкерлер және жұмыс берушілер ұлттық одағы» заңды тұлғалар бірлестігінің бірінші атқарушы директоры (04.2005-05.2006 жж)
«Отан» республикалық саяси партиясының орталық аппаратының жетекшісі (05.2006-02.2007 жж)
«Бүркіт» қаржы-өнеркәсіп тобы» ЖШС директоры, Астана қаласы (02.2007-07.2007 жж)
Қазақстан мұнай-газ және энергетика кешені ұйымдары қауымдастығы «KazEnergy» атқарушы директоры, Астана қаласы (11.2007-04.2008 жж)
«Рауан Медиа Групп» АҚ бас продюсері, Астана қаласы (04.2008-05.2008 жж)
«Рауан Медиа Групп» АҚ бас директоры, Астана қаласы (05.2008-02.2009 жж)
«Ертіс» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы басқарма төрағасы, Семей қаласы (02.2009-07.2010 жж)
Шығыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары міндетін атқарушы (07.2010-09.2010 жж)
Шығыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары (09.2010-10.2012 жж)
Шығыс Қазақстан облысы әкімінің бірінші орынбасары (10.2012-12.2014 жж)
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы вице-министрі (12.2014-10.2016 жж)
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің жауапты хатшысы (10.2016-05.2018 жж)
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің жауапты хатшысы (05.2018-01.2019 жж)
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің орынбасары (01.2019-01.2020 жж)
Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі (01.2020-16.06.2023 жж)
Шығыс Қазақстан облысының әкімі (16.06.2023-14.02.2025)
ҚР Премьер-Министрінің орынбасары (14.02.2025-25.09.2025 жж).
Білімі
Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті (1982-1988 жж)
Мамандығы – тарихшы, шет тілінде оқытатын тарих пәнінің оқытушысы
КСРО Сыртқы істер министрлігінің Дипломатиялық академиясы (1991-04.1993 жж)
Мамандығы – халықаралық қатынастар және сыртқы саясат, дипломат
Марапаттары: «Құрмет» ордені (12.2018 ж)