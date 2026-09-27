Ерлан Тасмағамбетов Азия ойындарында тұңғыш рет жүлдеге ілікті
Қазақстандық батутшы Азия ойындарында қола медаль жеңіп алды.
27 Қыркүйек 2026, 11:07
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