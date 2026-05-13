Ергешбаевтың депутат ретіндегі өкілеттігі тоқтатылды
Мәжілістің жалпы отырысында депутат Мұрат Ергешбаевтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Шавхат Өтемісов депутат басқа қызметке тағайындалғанын атап өтті.
Осыған орай Орталық сайлау комиссиясы Конституцияның 52-бабына «ҚР Парламенті және оның депутаттары мәртебесі туралы» Конституциялық заңның 24-бабы 3) және 8) тармақтарына сәйкес Парламент Мәжілісі депутаты Мұрат Ергешбаевтың өтініш беруіне байланысты оның өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселені шешу үшін ұсыным енгізіп отыр, - деді Шавхат Өтемісов.
Мәжіліс депутаттары тиісті қаулығы дауыс берді.
Мәжіліс спикері Ерлан Қошанов депутатқа тиімді жұмысы үшін алғыс білдіріп, алдағы қызметіне сәттілік тіледі.
Еске сала кетейік, бұған дейін Мұрат Ергешбаев Қызылорда облысының әкімі лауазымына тағайындалған болатын.
