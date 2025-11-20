Ердоған Ыстамбұлда Украина мен Ресей келіссөздерін қайта бастауға шақырды

Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған Анкарада Украина президенті Владимир Зеленскиймен кездесуінен кейін Ыстамбұлда Украина мен Ресей арасындағы келіссөздерді қайта бастауға және оларды кеңейтуге шақырды, деп хабарлайды BAQ.KZ Anadolu агенттігіне сілтеме жасап.
Ердоған Түркияның Украина мен Ресей арасындағы "бейбітшілік келіссөздерінің" үш кезеңін өткізгенін, оның барысында "белгілі бір ілгерілеуге, әсіресе гуманитарлық мәселелер бойынша қол жеткізілгенін" еске салды.
Сонымен қатар, тараптар атысты тоқтату, бейбітшілік және басқа да әскери аспектілер мәселелерін тікелей талқылай алды. Біз бұл қадамдардың барлығын құнды жетістіктер деп санаймыз, - деп атап өтті ол.
Түркия президенті Зеленскиймен келіссөздері кезінде "Стамбұл процесін" «прагматикалық және нәтижеге бағытталған тәсілмен» жалғастыруды жақтағанын айтты.
Біз "Стамбұл процесінің" кеңірек мазмұнмен қайта басталуы және қазірдің өзінде маңызды болып қалған мәселелерді шешуге бағытталуы орынды деп санаймыз, - деді Ердоған.
Зеленский өз кезегінде Киевтің Түркияның принциптік ұстанымына өте маңызды екенін мәлімдеді. Ол Анкараға Украинаның тәуелсіздігі мен егемендігін қолдағаны үшін алғысын білдірді.
Соғыс аяқталуы керек; бейбітшілікке балама жоқ. Ресей соғыс үшін, кісі өлтіру үшін ешқандай марапат болмау керектігін түсінуі керек. Ресейдің Украинаға немесе аймақтағы кез келген басқа елге қарсы тағы бір осындай соғыс бастау мүмкіндігінде қалуына жол берілмеуі керек. Біз бұл мәселе бойынша Түркиямен ортақ ұстанымға иеміз, - деп атап өтті Украина басшысы Анкарада өткен бірлескен баспасөз мәслихатында.
Зеленский сонымен қатар Украинаның осы жылдың соңына дейін тұтқындармен алмасуды қайта бастауға үміттенетінін атап өтті. Ол Түркияның бұл тұрғыдағы орасан зор қолдауын атап өтті.