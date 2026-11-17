ЕО-ның бес елі мигранттарды Руандаға депортациялауға келісті
Еуропадан келген мигранттар Руандаға жіберіледі
Жаңа еуропалық жоспарды адам құқықтары белсенділері сынға алды.
Германия, Нидерланды, Дания, Австрия және Греция BBC орыс қызметінің хабарлауынша, Еуропалық Одақтан депортациялануы жоспарланған мигранттар үшін Руандада ұстау орталығының ашылатынын жариялады.
Жаңа орталық 2027 жылы адамдарды қабылдай бастайды. Үкіметтердің мәліметінше, бес елде заңсыз жүрген мигранттар Руандаға депортацияланады. Руандада мигранттар тұруға, оқуға, жұмыс істеуге және медициналық көмекке қол жеткізуге құқылы болады. Бас тартқандар өз отандарына орала алады.
Руанда өз кезегінде мигранттарға «қауіпсіз, заңды және лайықты шешім» ұсынуға уәде берді.
ЕО жоспарына сәйкес, мигранттар Еуропада қалуға заңды мүмкіндіктері таусылғаннан кейін Руандаға жіберіледі. Жаңа еуропалық схеманы адам құқықтары белсенділері сынға алды. Human Rights Watch ұйымының Африка бойынша аға зерттеушісі Клементин де Монтойя Руанданың адам құқықтарын бұзуымен танымал екенін атап өтті. Оның айтуынша, ел билігі келіспеушілікті басып-жаншып, соттан тыс қамауға алып, тұтқындарға қатыгездікпен қарайды. Олар сондай-ақ көршілес Конго Демократиялық Республикасындағы қарулы көтерілісші күштерді қолдайды.
Еуропалық шекара агенттігінің мәліметтері бойынша, 2026 жылдың алғашқы 10 айында ЕО арқылы шекарадан заңсыз өтудің 110 000 жағдайы анықталған.
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