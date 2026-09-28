ЕО елдеріне қыс алдында газ бен электр энергиясын үнемдеу ұсынылды
Еурокомиссия әзірге міндетті шектеулер енгізуді ұсынбайды.
Еуропалық комиссия Еуропалық одақ елдерін қыс мезгіліне дейін газ бен электр энергиясына сұранысты азайту шараларын жалғастыруға шақырды, деп хабарлайды Euronews.
ЕО-ның энергетика жөніндегі комиссары Дэн Йоргенсен мүше мемлекеттерге жолдаған хатында газ қоймаларындағы қордың өткен жылмен салыстырғанда төмен екенін атап өтті. Gas Infrastructure Europe мәліметінше, қазіргі уақытта ЕО қоймалары шамамен 70%-ға толған. Бұл өткен жылдағы көрсеткіштен шамамен 12 пайыздық тармаққа төмен.
Брюссель Таяу Шығыстағы жеткізілім мәселелері мен Азия елдерінің сұйытылған табиғи газ үшін бәсекесінің күшеюі энергия бағасына қысым жасап отырғанын атап өтті. Нидерландтағы TTF хабындағы газ бағасы шамамен 72 еуро/МВт·сағ деңгейінде, ал 28 ақпанда АҚШ пен Израильдің Иранға соққылары басталғанға дейін бұл көрсеткіш шамамен 40 еуро болған.
Йоргенсеннің айтуынша, электр энергиясын ең жоғары сұраныс кезеңінде аз тұтыну электр станцияларында газды аз жағуға мүмкіндік береді. Бұл газ жеткізілімі мен энергия бағасына түсетін қысымды төмендетуге ықпал етуі мүмкін.
Еурокомиссия әзірге міндетті шектеулер енгізуді ұсынбайды. Оның орнына 2022 жылғы энергетикалық дағдарыс кезінде қолданылған ерікті шараларды, соның ішінде электр энергиясын тұтынуды жоғары жүктеме уақытынан тыс кезеңге ауыстыруды, қоғамдық ғимараттардағы температураны реттеуді және қажетсіз жарықтандыруды шектеуді қарастыруда.
Сонымен қатар Брюссель елдерді газ қоймаларын толтыру кезінде дүрбелең сатып алудан сақ болуға шақырды. Комиссия биыл қоймаларды 90%-ға дейін толтырудың орнына 80% деңгейін нысанаға алуды қарастыруға болады деп есептейді. Бұл газды ұзақ мерзімде сатып алуға мүмкіндік беріп, нарықтағы бағаның одан әрі өсу қаупін азайтуы мүмкін.
Еурокомиссияның мәліметінше, қазіргі уақытта ЕО-ның энергетикалық қауіпсіздігіне тікелей қауіп төніп тұрған жоқ. Алайда газ жеткізіліміндегі жаһандық бәсеке сақталса, Еуропаның қысқы маусымға қажетті көлемді қамтамасыз етуі қымбатқа түсуі мүмкін.
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