Энергетика вице-министрі тағайындалды

Әлібек Жамауов энергетика вице-министрі болып тағайындалды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
ҚР Үкіметінің қаулысымен Әлібек Жұмабекұлы Жамауов ҚР энергетика вице-министрі болып тағайындалды.
Алибек Жамауов родился в 1981 году в городе Атырау.
Окончил Университет им. Сулеймана Демиреля, Казахский национальный технический университет им. К.Сатпаева.
Трудовую деятельность в 2005 году младшим советником компании Аgip Kazakhstan Caspian Operating.
2006-2009 гг. — советник, супервайзер компании Аgip Kazakhstan Caspian Operating.
2009-2015 гг. — менеджер ТОО «Жамбыл Петролеум».
2015-2019 гг. — исполнительный директор ТОО «Жамбыл Петролеум».
2019-2020 гг. — руководитель технической группы ТОО «PSA».
С мая 2020 года по настоящее время занимал должность заместителя генерального директора ТОО «PSA».
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