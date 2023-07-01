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Энергетика вице-министрі тағайындалды

Энергетика вице-министрі тағайындалды
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 Әлібек Жамауов энергетика вице-министрі болып тағайындалды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

ҚР Үкіметінің қаулысымен Әлібек Жұмабекұлы Жамауов ҚР энергетика вице-министрі болып тағайындалды.

Алибек Жамауов родился в 1981 году в городе Атырау.

Окончил Университет им. Сулеймана Демиреля, Казахский национальный технический университет им. К.Сатпаева.

Трудовую деятельность в 2005 году младшим советником компании Аgip Kazakhstan Caspian Operating.

2006-2009 гг. — советник, супервайзер компании Аgip Kazakhstan Caspian Operating.

2009-2015 гг. — менеджер ТОО «Жамбыл Петролеум».

2015-2019 гг. — исполнительный директор ТОО «Жамбыл Петролеум».

2019-2020 гг. — руководитель технической группы ТОО «PSA».

С мая 2020 года по настоящее время занимал должность заместителя генерального директора ТОО «PSA».

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Фото: primeminister.kz
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