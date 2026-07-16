Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі тағайындалды

Эльдар Күзенбаев ҚР еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі болып тағайындалды.

16 Шілде 2026, 19:06
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
gov.kz 16 Шілде 2026, 19:06
16 Шілде 2026, 19:06
72
Фото: gov.kz

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Эльдар Қонысбайұлы Күзенбаев еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі қызметіне тағайындалды. 

Эльдар Қонысбайұлы 1982 жылы Қостанай облысында дүниеге келген.  А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетін  және М.Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университетін бітірген.

Еңбек жолын 2002 жылы Қостанай облысы Соттар әкімшісінің ұйымдастыру-талдау бөлімінің жетекші маманы болып бастады. 

2003–2006 жылдары — Қостанай облысы Соттар әкімшісінің бас маманы, атқарушылық іс жүргізуді ұйымдастыру бөлімінің бастығы, аға сот орындаушысы. 

2006–2008 жылдары — Қостанай облысы Әділет департаменті Қарабалық аудандық әділет басқармасының бастығы.

2008–2010 жылдары – Қостанай облысы Қостанай аудандық әділет басқармасының бастығы. 

2010–2013 жылдары — Қостанай облысы Ұзынкөл ауданы әкімінің орынбасары.

2013–2018 жылдары — Қостанай облысы Сарыкөл ауданының әкімі.

2018–2019 жылдары — Қостанай облысы Арқалық қаласының әкімі.

2019–2021 жылдары — Nur Otan партиясы Қостанай облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары.

2021–2022 жылдары — Қостанай облысы әкімі аппаратының басшысы.

2022–2026 жылдары — Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы.

2026 жылғы наурыздан бастап қазіргі уақытқа дейін ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Көші-қон комитетінің төрағасы қызметін атқарды.

Ең оқылған:

Наверх