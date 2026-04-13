Елордада Абай даңғылының бір бөлігінде қозғалыс шектеледі

Қала билігі жүргізушілерден қозғалыс бағытын алдын ала жоспарлап, жол қозғалысын ұйымдастырудағы өзгерістерді ескеруді сұрайды.

Бүгiн 2026, 22:53
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
43
Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов

Астана қаласында Республика даңғылынан Сарыарқа даңғылына дейінгі Абай даңғылы учаскесінде орташа жөндеу жұмыстары жүргізіледі, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Осыған байланысты 14-20 сәуір аралығында аталған жол бөлігінде көлік қозғалысы ішінара шектеледі.

Қала билігі жүргізушілерден қозғалыс бағытын алдын ала жоспарлап, жол қозғалысын ұйымдастырудағы өзгерістерді ескеруді сұрайды. Сондай-ақ баламалы бағыттарды пайдалану ұсынылады.

Жүргізіліп жатқан жұмыстарға түсіністікпен қарау сұралады.

Наверх