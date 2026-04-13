Елордада Абай даңғылының бір бөлігінде қозғалыс шектеледі
Қала билігі жүргізушілерден қозғалыс бағытын алдын ала жоспарлап, жол қозғалысын ұйымдастырудағы өзгерістерді ескеруді сұрайды.
Бүгiн 2026, 22:53
43Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Астана қаласында Республика даңғылынан Сарыарқа даңғылына дейінгі Абай даңғылы учаскесінде орташа жөндеу жұмыстары жүргізіледі, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Осыған байланысты 14-20 сәуір аралығында аталған жол бөлігінде көлік қозғалысы ішінара шектеледі.
Қала билігі жүргізушілерден қозғалыс бағытын алдын ала жоспарлап, жол қозғалысын ұйымдастырудағы өзгерістерді ескеруді сұрайды. Сондай-ақ баламалы бағыттарды пайдалану ұсынылады.
Жүргізіліп жатқан жұмыстарға түсіністікпен қарау сұралады.
