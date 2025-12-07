Елорда мектептері мен балабақшаларына таңғы фильтр енгізілді

Астанада тұмау және жедел респираторлық вирустық инфекциялар (ЖРВИ) бойынша тіркелген жағдайлардың өсуіне байланысты білім беру ұйымдарында таңғы фильтр жүргізу міндеттелді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қаланың бас мемлекеттік санитарлық дәрігері Айгүл Шағалтаева қаулы бекітті.
- Ауырғандардың 25% — мектеп оқушылары (3430 жағдай).
- Тексерілген сынамаларда тұмаудың А(H3N2), яғни гонконгтық штаммы басым.
- 14 жасқа дейінгі балалар арасында бұл вирус 23% жағдайда анықталған.
Қаулыға сәйкес мектептер мен балабақшалар келесі міндеттерді орындауы тиіс:
1. Таңғы фильтр
Сабақ басталар алдында және әр ауысым алдында барлық оқушы, балабақша тәрбиеленушісі және педагог ЖРВИ белгілеріне тексеруден өтеді.
2. Оқудан немесе жұмыстан шеттету
Егер тексеру кезінде ЖРВИ белгілері анықталса, бала (немесе қызметкер) оқу орнына кіргізілмейді және үйіне жіберіледі.
3. Қашықтан оқытуға көшу
Сыныптағы оқушылардың 30% немесе одан көп бөлігінде ЖРВИ расталса, эпидемиологиялық жағдай тұрақталғанға дейін сынып қашықтан оқуға ауыстырылады.
4. Сыныпты уақытша оқшаулау
Егер бір сыныпта ауырғандар саны 20–30% аралығында болса:
- кабинеттік оқыту жүйесі тоқтатылады;
- он күнтізбелік күн бойы бұл сыныпқа жаңа оқушы қабылданбайды
Қаулыда қосымша санитарлық талаптар да қарастырылған:
- Температуралық режим: оқу бөлмелерінде +18…+22°C сақталуы қажет.
- Желдету және тазалық: ылғалды тазалау жиілетіліп, үзілістер саны 10–15 минутқа дейін ұзартылды.
- Көпшілік іс-шараларға шектеу: мектептерде мәдени, мерекелік және спорттық жаппай шаралар уақытша өткізілмейді.
- Санитарлық посттар: әр қабатта немесе сынып жанында ЖРВИ белгілері бар балаларды дер кезінде анықтау үшін арнайы посттар ұйымдастырылады.