«Жерлеу концерті» тоқтатылды: Астанадағы жертөледен 65 адам шығарылды
Олардың 28-і - кәмелетке толмаған жасөспірімдер.
Астанада тұрғындардың шағымынан кейін көпқабатты тұрғын үйдің жертөлесінде заңсыз ұйымдастырылған бейресми музыкалық іс-шара тоқтатылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Полицияның мәліметінше, «похоронный концерт» деп аталған іс-шара жергілікті атқарушы органдармен келісілмей өткізілген.
Тексеру барысында тар жертөледе 65 адамның болғаны анықталды. Олардың 28-і - кәмелетке толмаған жасөспірімдер.
Құқық қорғау органдарының мәліметінше, концерт кезінде қатысушылар мошпит жасап, бір-бірін итеріп, өз өмірі мен денсаулығына қауіп төндірген. Сонымен қатар іс-шара өткен орында алкоголь өнімдерінің сатылғаны белгілі болды.
Полиция барлық қатысушыны бөлімшеге жеткізіп, оқиғаның мән-жайын анықтады. Заңсыз іс-шараны ұйымдастырған азаматтар әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Ал кәмелетке толмағандар мен олардың ата-аналарына қатысты профилактикалық түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, мұндай іс-шаралардың қауіпсіздік талаптарын сақтамай өткізілуі ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін екені ескертілді.
Құқық қорғау органдары азаматтарды көпшілік іс-шараларға қатысар алдында оның заңды түрде ұйымдастырылғанына және қауіпсіздік талаптарының сақталғанына назар аударуға шақырды.
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