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  • Елімізде тағы үш ақылы жолда орташа жылдамдықты бақылау жүйесі енгізіледі

Елімізде тағы үш ақылы жолда орташа жылдамдықты бақылау жүйесі енгізіледі

Қарағанды – Алматы тасжолында орташа жылдамдық өлшенетін болады.

Бүгiн 2026, 21:54
АВТОР
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depositphotos.com Бүгiн 2026, 21:54
Бүгiн 2026, 21:54
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Фото: depositphotos.com

Биыл елімізде бірнеше ақылы жол учаскесінде орташа жылдамдықты өлшеу жүйесі іске қосылады. Көлік министрлігінің мәліметінше, жаңа бақылау құралдары Қарағанды – Алматы, Өскемен – Талдықорған және Қорғас – Алматы бағыттарында орнатылады.

Көлік министрлігінің автомобиль жолдары комитеті төрағасының орынбасары Мақсат Баяхмет биыл тағы үш негізгі бағытта орташа жылдамдықты бақылау жүйесі енгізілетінін мәлімдеді.

Оның айтуынша, жаңа жүйе Қарағанды – Алматы автожолы, Өскемен – Талдықорған автожолы және Қорғас – Алматы автожолы учаскелерінде орнатылады.

Биыл негізгі учаскелер – Қарағандыдан Алматыға дейін, Өскемен – Талдықорған, сондай-ақ Қорғастан Алматыға дейінгі жолда енгізіледі, – деді Мақсат Баяхмет.

Оның мәліметінше, биыл бірінші тоқсанда орташа жылдамдықты өлшеу жүйесі жұмыс істейтін жолдарда жол-көлік оқиғаларының саны 15 пайызға азайған.

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