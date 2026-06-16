Елімізде тағы үш ақылы жолда орташа жылдамдықты бақылау жүйесі енгізіледі
Қарағанды – Алматы тасжолында орташа жылдамдық өлшенетін болады.
Биыл елімізде бірнеше ақылы жол учаскесінде орташа жылдамдықты өлшеу жүйесі іске қосылады. Көлік министрлігінің мәліметінше, жаңа бақылау құралдары Қарағанды – Алматы, Өскемен – Талдықорған және Қорғас – Алматы бағыттарында орнатылады.
Көлік министрлігінің автомобиль жолдары комитеті төрағасының орынбасары Мақсат Баяхмет биыл тағы үш негізгі бағытта орташа жылдамдықты бақылау жүйесі енгізілетінін мәлімдеді.
Оның айтуынша, жаңа жүйе Қарағанды – Алматы автожолы, Өскемен – Талдықорған автожолы және Қорғас – Алматы автожолы учаскелерінде орнатылады.
Биыл негізгі учаскелер – Қарағандыдан Алматыға дейін, Өскемен – Талдықорған, сондай-ақ Қорғастан Алматыға дейінгі жолда енгізіледі, – деді Мақсат Баяхмет.
Оның мәліметінше, биыл бірінші тоқсанда орташа жылдамдықты өлшеу жүйесі жұмыс істейтін жолдарда жол-көлік оқиғаларының саны 15 пайызға азайған.
Ең оқылған:
- Енді аулада көлікті кез келген жерге қоя алмайсыз: 1 шілдеден бастап не өзгереді?
- "Аяғы шайналып кетті": Қызылордада аттракционға барған жігіт ауыр жарақат алды
- Найзағай, бұршақ және аптап ыстық: 16 облыста ескерту жарияланды
- Қазақстанда ЖИ инфрақұрылымына $10 млрд инвестиция салынады
- БҚО-да үш көлік соқтығысып, екі әйел көз жұмды