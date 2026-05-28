Елімізде 3 қалада пилотсыз такси іске қосылады

Бұл жөнінде Премьер-министрдің орынбасары – Жасанды интеллект министрі Жаслан Мәдиев мәлімдеді.  

Фото: gov/kz

Жоба Yandex және inDrive компанияларымен бірлесіп атқарылады.

Қазір қажетті реттеуші базаны әзірлеу бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Ол алдағы уақытта технологияны елдің өзге қалаларына енгізуге мүмкіндік береді, – деді Жаслан Мәдиев.

Пилоттық жоба үш қалада – Астанада, Алматыда және Қосшыда іске асырылатыны белгілі. Жүргізушісіз такси жүйесін тестілеу 2026 жылдың соңына дейін жалғасады.

