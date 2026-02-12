Екібастұзда алып жоба басталды: Елдегі электр өндірісі күрт артуы мүмкін
Көмір генерациясын дамыту жөніндегі ұлттық жобаны іске асыруда Павлодар облысы стратегиялық рөл атқарады. Өткен жылдың қорытындысы бойынша аймақ еліміздегі барлық электр энергиясы өндірісінің 42%-ын қамтамасыз етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Энергетикалық қауіпсіздікті нығайтудың шешімді кезеңі — Екібастұз ГРЭС-2 станциясын кеңейту болмақ. Бұл нысанның белгіленген қуатын 1 ГВт-тан 2,1 ГВт-қа дейін арттыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, «таза көмір» заманауи технологияларын қолдана отырып, қуаты 2,64 ГВт болатын жаңа Екібастұз ГРЭС-3 станциясын салу және Ақсу ГРЭС-ін жаңғырту жоспарланған.
Генерацияның мұндай ауқымды дамуы шикізат базасын озық қарқынмен кеңейтуді талап етеді. Бұл бағытта Қазақстандағы бүкіл көмір өндірісінің 38%-ын қамтамасыз етіп отырған «Богатырь Көмір» ЖШС басты орынға ие.
Теңгерімдік қоры 2,4 млрд тоннаны құрайтын кәсіпорын өндірістік көрсеткіштерді кезең-кезеңімен арттыруды көздеп отыр: өндіріс көлемі 2024 жылғы 42,7 млн тоннадан 2026 жылға қарай 45,2 млн тоннаға дейін өсіп, 2032 жылға қарай жыл сайынғы 56,5 млн тонналық ұзақ мерзімді межеге шығады деп жоспарлануда.
Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін 2026–2032 жылдар аралығында көлемі 360 млрд теңгені құрайтын ауқымды инвестициялық бағдарлама қарастырылған. Қаражат күрделі құрылысқа, соның ішінде «Северный» қимасында жоғары тиімді циклдік-ағындық технологияны енгізуге және жаңа үйінділерді жабдықтауға бағытталады.
Сонымен қатар, қаражаттың едәуір бөлігі тау-кен көлік жабдықтары паркін жүйелі түрде жаңартуға, сондай-ақ қолданыстағы қуаттарды реконструкциялау мен күрделі жөндеуге жұмсалады. Бұл еліміздің энергетика секторының өсіп келе жатқан қажеттіліктерін өтеу үшін көмір жеткізу тұрақтылығына кепілдік береді.
