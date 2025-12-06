Екі облыста ауа райына байланысты жол жабылады

Қазақстанның екі облысында қолайсыз ауа райына байланысты бірқатар республикалық автожолдарда 6 желтоқсан күні сағат 22.00-ден бастап жүк және қоғамдық көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі, деп хабарлайды BAQ.KZ.
«ҚазАвтоЖол» ҰК баспасөз қызметінің мәліметінше, шектеу мына учаскелерге қатысты:
Ақтөбе облысында:
- "РФ шекарасы (Жайсан ө/п) – Ақтөбе – Қызылорда – Алматы – ҚХР шекарасы (Нұр Жолы ө/п)" автожолының
965–1240 шақырымдары (Қарабұтақ ауылы – Қызылорда облысы шекарасы).
Қызылорда облысында:
- Осы жолдың 1240-1360 шақырымдары (Ақтөбе облысы шекарасы – Арал қаласы).
Ауа райының күрт нашарлауы, яғни, боран, көктайғақ және көріну деңгейінің төмендеуі көлік қозғалысы үшін қауіп төндіріп отыр.
Жолды 7 желтоқсан күні сағат 07:00-де ашу жоспарлануда.