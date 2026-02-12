ЕАЭО-Моңғолия келісімі: Импорттық баж салығы төмендейді
Сенаторлар Еуразиялық экономикалық одақ пен Моңғолия арасындағы Уақытша сауда келісімін ратификациялады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бүгiн 2026, 10:41
Сенаторлар Еуразиялық экономикалық одақ пен Моңғолия арасындағы Уақытша сауда келісімін ратификациялады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Келісім өзара саудадағы ырықтандыруды қамтамасыз етуге және техникалық кедергілерді жоюға арналған құқықтық негіз қалыптастырады.
Негізгі ережелер:
- құжат үш жыл мерзімге жасалған, қажет болған жағдайда оны ұзарту мүмкіндігі бар;
- тауарлардың кең тізбесі бойынша импорттық баж салығын төмендету немесе алып тастау қарастырылған. Атап айтқанда, астық, құс еті, сүт өнімдері, майлар, кондитерлік өнімдер, металлургия және химия өнімдері, көлік құралдары және басқа да тауарлар қамтылады;
- ынтымақтастық кеден саласын, электронды сауданы, техникалық реттеуді, санитарлық және фитосанитарлық шараларды қамтиды;
- келісім ережелері ДСҰ талаптарына сай және тұрақты сауда байланыстарын дамытуға бағытталған.
Оқи отырыңыз: