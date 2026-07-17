ЕАЭО-да косметика, ет және азық-түлік өнімдеріне жаңа талаптар әзірленуде
Өзгерістер парфюмериялық-косметикалық өнімдерге, ет және ет өнімдеріне, жеңіл өнеркәсіп тауарларына, арнайы тағам өнімдеріне, тағамдық қоспалар мен хош иістендіргіштерге қатысты болады.
Еуразиялық экономикалық комиссияда (ЕЭК) Еуразиялық экономикалық одақ (ЕАЭО) аумағында айналымдағы өнімдерге қойылатын техникалық регламенттерді, санитариялық талаптарды және қауіпсіздік стандарттарын жаңарту мәселесі талқыланды.
Өзгерістер парфюмериялық-косметикалық өнімдерге, ет және ет өнімдеріне, жеңіл өнеркәсіп тауарларына, арнайы тағам өнімдеріне, тағамдық қоспалар мен хош иістендіргіштерге қатысты болады.
Комиссия техникалық регламенттердің талаптарын іске асыру үшін қажетті мемлекетаралық стандарттарды жаңарту бағдарламасына өзгерістер енгізуді келісті. Сондай-ақ өнімнің қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін растауға арналған стандарттар тізбесін толықтыру ұсынылды.
Бұдан бөлек, санитариялық-эпидемиологиялық және гигиеналық талаптарға өзгерістер енгізу жоспарланып отыр. Атап айтқанда, жеке гигиенаға арналған кейбір жаңа өнім түрлері бақылауға жататын тауарлар тізіміне енгізіліп, ескірген талаптар алынып тасталады.
Отырыста техникалық реттеу жүйесін жетілдіру үшін екі жаңа сарапшылық топ құру туралы шешім қабылданды. Оның бірі өнімнің ЕАЭО техникалық регламенттеріне сәйкестігін бағалаудың бірыңғай тәсілдерін әзірлейді. Екіншісі Одақ туралы шарттағы терминологияны, оның ішінде өнімдерді сынау мен зерттеуге қатысты ұғымдарды жетілдірумен айналысады.
ЕЭК-тің мәліметінше, қабылданып жатқан өзгерістер тауарлардың қауіпсіздігін арттыруға, стандарттарды үйлестіруге және ЕАЭО ортақ нарығында тұтынушылардың құқықтарын қорғауды күшейтуге бағытталған.
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