Дзюдошы Әділет Алмат – Австриядағы Гран-при турнирінің жеңімпазы
Отандасымыз 81 келіге дейінгі салмақта ел намысын қорғады.
Кеше 2026, 23:55
БӨЛІСУ
Кеше 2026, 23:55Кеше 2026, 23:55
140Фото: olympic.kz
Дзюдодан Қазақстан құрамасының өкілі Әділет Алмат Австрияның Линц қаласында өтіп жатқан Гран-при турнирінде алтын жүлде жеңіп алды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Отандасымыз 81 келіге дейінгі салмақта ел намысын қорғады.
Әділет Алмат ақтық сында әзірбайжандық Вусал Галандарзадемен өзара мықтыны анықтады. Нәтижесінде, қазақстандық балуан айқын басымдықпен жеңіске жетті.
Осылайша, Қазақстан құрамасының қоржынында 2 жүлде бар. Бұған дейін Шерзод Давлатов (60 келіге дейін) қола медальға ие болған еді.
Ең оқылған: