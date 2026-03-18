Дүкен есігін балғамен сындырған: 20-ға жуық iPhone ұрлаған күдікті ұсталды
Ақтөбеде күдікті кіреберіс есіктің әйнегін балғамен сындырып, дүкен ішіне кірген.
Ақтөбеде дүкен есігін балғамен сындырып, 15 миллион теңгенің телефондарын ұрлаған күдікті ұсталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
15 наурызда Ақтөбе қаласындағы дүкендердің бірінен ұялы телефон ұрланған.
Белгісіз азамат кіреберіс есіктің әйнегін балғамен сындырып, дүкен ішіне кіріп, 18 ұялы телефонды ұрлап кеткен. Кәсіпкердің бағалауынша, келтірілген шығын шамамен 15 миллион теңгені құрады.
Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында полиция қызметкерлері күдіктіні анықтап, ұстады. Ер адам қала көшелерінің бірінде ұрланған телефондарды сатпақ болған кезде қолға түсті. Тергеу әрекеттерінің нәтижесінде барлық ұрланған ұялы телефондар тәркіленді. Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды, - деп хабарлады Ақтөбе облысының ПД баспасөз қызметі.
Еске салайық, бұған дейін шымкенттік тұрғындарды алдап, iPhone-ды 45 мың теңгеден "сатқан".
