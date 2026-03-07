Дубайдың халықаралық әуежайлары жұмысты ішінара қайта бастады

Dubai Airports компаниясы жағдайды мұқият бақылауды жалғастырып жатқанын мәлімдеді.

Фото: freepik.com

Дубайдағы екі халықаралық әуежайды басқаратын мемлекеттік оператор – Dubai Airports олардың жұмысы ішінара қайта басталғанын растады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Компанияның мәлімдемесінде бірқатар рейс Дубай халықаралық әуежайынан (DXB) және Әл-Мактум – Дубай Уорлд Централ (DWC) әуежайынан орындалатыны айтылған.

Жолаушыларға әуе компаниясы рейсті нақты растаған жағдайда ғана DXB немесе DWC әуежайларына баруға кеңес беріледі. Өйткені рейстер кестесі үнемі өзгеріп отырады, – делінген хабарламада.

Сондай-ақ Dubai Airports компаниясы тиісті органдармен бірлесе отырып, жағдайды тұрақты түрде бақылап отырғанын атап өтті.

Айта кетейік, Дубайда екі халықаралық әуежай жұмыс істейді – DXB және DWC.

