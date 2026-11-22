Доллар Астанада 459 теңгеден сатылып жатыр: үш қаладағы валюта бағамы қандай
Доллар Алматы мен Шымкентте 455 теңгеден сәл жоғары болса, елордада 459 теңгеге жетті. Еуро мен рубльдің де қалаға қарай бағамы өзгереді.
22 қарашада Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы ақша айырбастау орындарында шетел валюталарының бағамы әртүрлі. Долларды ең төмен бағамен Алматыдан, ал еуро мен рубльді Шымкенттен сатып алуға болады.
Ақша айырбастау орындарының мәліметінше, Астанада доллардың орташа сату бағамы – 459 теңге. Алматыда бұл көрсеткіш 455,82 теңге, ал Шымкентте 455,63 теңге болды.
Астана
Елордадағы айырбастау орындары долларды орта есеппен 452 теңгеден сатып алады. Еуроны 495 теңгеден қабылдап, 505 теңгеден сатуда. Ресей рублінің сатып алу бағамы – 5,25 теңге, сату бағамы – 5,45 теңге.
Алматы
Алматыда долларды 453,60 теңгеден өткізіп, 455,82 теңгеден сатып алуға болады. Еуроның сатып алу бағамы – 499,14 теңге, сату бағамы – 503,78 теңге. Ресей рублі айырбастау орындарында 5,25 теңгеден қабылданып, 5,37 теңгеден сатылып жатыр.
Шымкент
Шымкентте долларды 452,78 теңгеден өткізіп, 455,63 теңгеден сатып алуға болады. Еуроның сатып алу бағамы – 496,56 теңге, сату бағамы – 502,33 теңге. Ресей рублін 5,27 теңгеден өткізіп, 5,34 теңгеден сатып алуға болады.
Қазақстан Ұлттық банкінің 2026 жылғы 22 қарашаға белгілеген ресми бағамы бойынша:
- 1 АҚШ доллары – 455 теңге;
- 1 еуро – 498,77 теңге;
- 1 Ресей рублі – 5,56 теңге.
Осылайша, үш қаланың ішінде долларды Алматыдағы айырбастау орындарынан, ал еуро мен рубльді Шымкенттен сатып алу тиімді. Ал үш валютаның да ең жоғары сату бағамы Астанада тіркелген.
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